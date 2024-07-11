Собянин: Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву

Силы ПВО в Ступинском городском округе отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы.

Минобороны России сообщает, что за минувшую ночь дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников: два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей.