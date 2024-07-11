В екатеринбургской гимназии появится дипломатический класс

В Екатеринбурге увеличат число дипломатических классов в школах.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, новый дипломатический класс будет открыт на базе екатеринбургской гимназии №13. Проект нацелен на повышение образовательного уровня учащихся 10-11-х классов по профилю гуманитарных наук. Старшеклассники будут углубленно изучать дипломатию и международные отношения, что поможет их профессиональному самоопределению.

Педагогами дипкласса станут преподаватели департамента международных отношений Уральского гуманитарного института УрФУ. Специалисты министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области также помогут в разработке учебной программы и проведении уроков. Их посвятят международному сотрудничеству региона с другими странами.

На сегодняшний день дипломатические классы действуют в гимназии №2 и гимназии №37 Екатеринбурга. Кроме того, на базе УрФУ планируется создание единого дипломатического класса в рамках программ дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появятся кадетские классы системы МЧС.