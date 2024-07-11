В России испытаны плиты для защиты важных объектов от атак FPV-дронов

В России испытаны бронепанели, которые могут защитить объекты критической инфраструктуры от атак ударных БПЛА.

"Впервые провели испытания новейшей отечественной бронеплиты, предназначенной для защиты стационарных объектов от осколков и пуль. Разработали это изделие в НИИ стали нашего Концерна "Калашников". В ходе тестов образец выдержал без единого пробития попадания пуль от патронов 9×19 мм 7Н21 и осколков гранаты Ф-1, подорванной на расстоянии чуть более полуметра", - сообщает в своем telegram-канале госкорпорация "Ростех".

Бронепанель выполнена из комбинации различных материалов и гарантирует защиту класса Бр3 от пуль, то есть, практически, от любого пистолета. Класс защиты от осколков – С-2. Он подразумевает бронестойкость, способную сдержать поражающие элементы ручных гранат РГД-5, РГН, РГО и прочих.

Вес квадратного метра изделия составляет менее 30 кг. Такие плиты разрабатывались для защиты особо важных объектов (нефте-, газохранилищ, складов боеприпасов, объектов энергетической инфраструктуры и т.д.), в том числе от атак FPV-дронов.