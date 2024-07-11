В ДТП с автобусом Ижевск – Пермь, погибли два жителя Пермского края

В Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Ижевск - Пермь. Погибли два жителя Пермского края - они ехали в легковом авто, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла накануне, около 16.00 на 17 километре автодороги Воткинск - Кельчино - граница с Пермским краем на территории Воткинского района Удмуртии.

По информации регионального ГИБДД, водитель легкового автомобиля "Lada Granta" - мужчина 1956 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Setra". Водитель легковушки и его пассажирка - женщина 1971 года рождения погибли.

В автобусе ехали более 40 человек, из них 22, в том числе трое детей, получили различные травмы. По словам Махонина, семеро из 22 пострадавших - жители Пермского края. Их доставили в Воткинскую городскую больницу, где получили всю необходимую медпомощь. На данный момент две пациентки доставлены в Удмуртскую РКБ, еще двое — остались на лечении в больнице Воткинска. Остальных пострадавших жителей уже перевезли в Пермь, они продолжат лечиться амбулаторно.

"Выражаю соболезнования родным погибших. Краевому минздраву поручаю держать состояние пострадавших пассажиров на особом контроле", - заявил губернатор.