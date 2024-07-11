В России могут запретить курение на остановках и у магазинов

В России хотят ввести запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах.

Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 11 июля. В настоящее время нельзя курить на станциях метро, в помещениях ж/д и автовокзалов, аэропортов. Эксперты поддерживают инициативу. Они также предлагают запретить курение в автомобилях. Представители движения по защите прав курильщиков назвали документ дискриминационным.

Как заявил инициатор разработки законопроекта, депутат Сергей Леонов, сейчас продавец может выйти из магазина на улицу и закурить, а на втором этаже этого дома жильцы фактически не могут открыть форточку и подышать свежим воздухом.

По словам первого зампреда комитета по охране здоровья от фракции "Справедливая Россия — за правду" Федота Тумусова, по сравнению с другими странами в России очень большое количество курильщиков. Ежегодно от табачного дыма умирает 400 тыс. граждан, сообщают "Известия".