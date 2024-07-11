Столтенберг: Координация НАТО военных поставок Украине не сделает альянс частью конфликта

Координация военных поставок Киеву необходима.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Альянс забрал этот процесс в свои руки. Он считает, что такая помощь Украине не сделает Североатлантический альянс частью конфликта, но поможет Киеву применить свое право на самооборону. Столтенберг отметил, что от "количества поставок напрямую зависит скорость завершения конфликта".

В декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне сказано, что Альянс планирует выделить Украине €40 млрд военной помощи в течение 2025 года. Также страны – члены НАТО намерены обеспечить устойчивый уровень гуманитарной, политической и экономической помощи Украине, сообщают "Известия".

Ранее архив нацбезопасности США опубликовал стенограмму 1994 года с переговоров Бориса Ельцина и тогдашнего вице-президента США Альберта Гора. Из документа следует, что Гор пообещал российскому президенту "консультации" НАТО с Москвой перед расширением.