Школьных учителей проверят на компетентность

Рособрнадзор вместе с Минпросвещения России утвердил новую методологию оценки качества, по которой школы ранее делились на учреждения с низкими и высокими образовательными результатами.

Однако впервые анализировать будут не только результаты учащихся, но и проверят компетенции учителей. Проверят их профессионализм, подготовку методическую и психологическую. Новая система оценки качества образования будет апробирована осенью 2024 года.

К данной инициативе многие педагоги отнеслись настороженно, один из профсоюзов уже готовит обращение в адрес министра просвещения, а эксперты, в целом соглашаясь с необходимостью, призывают не превращать новую проверку в систему наказания, сообщают "Известия".

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона депутатов, который позволит Минпросвещения и Минобрнауки утверждать перечень документов для педагогов колледжей при реализации образовательных программ.