Минэк предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса

В России плановые проверки бизнеса могут не вернуться после отмены моратория на надзор с 1 января 2025 года.

Минэкономразвития предлагает ограничиться только профилактическими визитами на предприятия. Как ожидается, мера не затронет организации, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, например, АЭС, ГЭС, химические заводы, пищевые производства мяса, рыбы, молока и т.д.

Ведомство уже прорабатывает поправки в законодательство. Как считают общественники, инициатива может отрицательно сказаться на безопасности товаров и услуг.

В Минэкономразвития добавили, что для части организаций правительство уже ввело обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок. Под них, например, подпали социально значимые учреждения: поликлиники, больницы, детские дома и дома-интернаты, частные и бюджетные детские сады, школы, вузы, сообщают "Известия".