Причиной гибели 13 горняков в Приамурье стало обводнение шахты

Гибель 13 горняков в Амурской области весной 2024 года была неизбежна.

Причиной аварии на шахте "Пионер" стало обводнение. Грунтовые воды прорвались в выработки, произошел обвал, а часть рудника с людьми затопило в течение четырех минут, показала экспертиза.

Как заявил советник при ректорате Уральского государственного горного университета Вадим Минин, основная проблема таких объектов — неправильная технология постройки шахт. По его словам, для развития горного использовали немецкие технологии, но не учли, что для России они не совсем подходят.

"У нас очень много воды находится на поверхности. Поэтому мы не можем защитить свои шахты так, как это делают в Западной Европе. А также там сегодня уже нет таких глубоких шахт, как у нас. Но мы продолжаем так работать. Это основное технологическое упущение", — заявил эксперт.

Отмечается, что в нормативах прописано, что надо защищать рудники от затопления, но это дороже, чем построить новый рудник, сообщают "Известия".

18 марта на одном из крупнейших в России золотодобывающих предприятий, руднике "Пионер", произошло обрушение горной массы, в результате которого под завалами оказались 13 человек. В поисках участвовали более 200 спасателей. Обследование рудника, проведенное 25 марта, показало, что он с высокой вероятностью затоплен. 1 апреля в Амурской области принято решение о прекращении спасательной операции на руднике "Пионер" по причине высокой угрозы повторных обвалов.