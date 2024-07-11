Выступление Байдена вызвало хаос в Белом доме

Выступление американского лидера Джо Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом вызвало переполох в Белом доме.

Как сообщает Associated Press, неуверенное выступление главы государства привело к необычайно публичному обвинению, утечкам информации о частных телефонных разговорах между БАйдена и демократами и вопросам о присутствии его сына Хантера Байдена в Белом доме.

Это вынудило сотрудников администрации США анонимно высказать свои опасения по поводу способности Байдена выполнять свою работу. Кроме того, несколько демократов публично призвали Байдена уйти в отставку, "а другие за закрытыми дверями размышляют о том, стоит ли публично выступать против президента, пока лидеры партии пытаются заставить членов партии подчиниться", — сказано в статье.

The Guardian пишет, что после целого дня закрытых совещаний на Капитолийском холме демократы в Конгрессе, казалось, разрывались между тем, следует ли президенту Джо Байдену участвовать в выборах.