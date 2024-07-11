Сбербанк отменил требование субсидирования семейной ипотеки со стороны застройщиков

Сбербанк полностью отменил требование субсидирования семейной ипотеки со стороны застройщиков на "Домклик".

Решение принято в связи с увеличением размера возмещения от кабмина на 0,5 п.п. В кредитной организации заявили, что благодаря этим изменениям девелоперы смогут снизить свои расходы.

Это позитивно отразится на рынке, сообщает Forbes.

Тем временем, в России выросли ставки по ипотеке. Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке, в этот раз рост составил 1,3 процентных пункта - базовые ставки теперь достигают 19,5%, а коммерческая ипотека - 21%. По ранее подписанным договорам ставку менять не будут.