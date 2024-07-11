Названо возможное место проведения новой конференции по Украине

Конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине пока нет.

Однако Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный дипломатический источник в Анкаре.

"Но пока нет конкретики по срокам и месту", - уточнил собеседник.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что новые мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца 2024 года.