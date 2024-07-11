В Калининграде арестовали проректора Балтийского университета

В Калининграде Ленинградский районный суд арестовал проректора Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта Елену Мялкину.

Она подозревается в присвоении и растрате денег группой лиц с использованием служебного положения. Мялкина будет находиться под стражей до 8 сентября. Защита ходатайствовала о домашнем аресте, обосновывая это тем, что проректор не была ранее судима и не может мешать следствию.

В свою очередь следователь и представитель прокуратуры настаивали, что, находясь на свободе, Мялкина может оказать давление на свидетелей по делу и уничтожить доказательства, сообщает ТАСС.

Ранее в Калининграде суд отправил под стражу ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александра Федорова по делу о присвоении более 18 миллионов рублей.