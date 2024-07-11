11 Июля 2024
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Фото: правительство.рф

Орбан сообщил об ожиданиях Путина и Си Цзиньпина относительно переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что новые мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца 2024 года.

Газета El Pais получила доступ к конфиденциальным докладам главы правительства Венгрии Виктора Орбана в адрес председателя Европейского совета Шарля Мишеля и лидерам стран — членов Европейского союза по итогам поездок в Россию и Китай. В них говорится, что лидер РФ не упомянул о потерях своей армии, но заявил, что потери Вооруженных сил Украины составляют от 40 тыс. до 50 тыс. человек в месяц и что в последние недели боевые действия усилились. "Именно поэтому российский президент был удивлен тем, что украинский президент отклонил предложение о временном прекращении огня", — пишет венгерский премьер.  

Он также утверждает, что следующие два месяца будут "более драматичными, чем когда-либо". Орбан призывает европейские страны выдвинуть мирную инициативу, не дожидаясь США. Говоря о мирных переговорах, премьер-министр написал, что Путин "считает актуальным" предложение, которое было выдвинуто весной 2022 года, когда Киев и Москва вели прямые переговоры при посредничестве Турции.

В начале июля Орбан, получивший председательство в ЕС на полгода, посетил Киев и Москву. В обеих столицах он предлагал прекратить огонь и начать мирные переговоры, но его предложения не были поддержаны. 8 июля Орбан прибыл в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. 

Теги: Орбан, Путин, Си Цзиньпин, Украина


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