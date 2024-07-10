Mash: Десятки увеличительных стекол обнаружили в полях на Кубани

В Краснодарском крае в полях обнаружены десятки увеличительных стекол, пишет Mash. По информации телеграм-канала, предварительно, их установили под нужным углом местные маргиналы, завербованные украинцами, с целью устроить пожар.

Также сообщается, что подобное находят в полях Курской области и в остальном приграничье. Лупы примотаны скотчем к колышкам и воткнуты в землю.

В начале июля в Ставропольском крае на территории Андроповского агрокомплекса сгорело 230 гектаров пшеницы. Причиной пожара, по информации Mash, стал поджог. Как утверждается, на поле общей площадью 2000 гектаров нашли полсотни луп.