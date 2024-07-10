В суде сообщили, что Лазарева* умышленно скрывается от следствия

Телеведущая Татьяна Лазарева* умышленно скрывается от органов следствия, поэтому ее и объявили в розыск.

"Лазарева скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск", - сказали ТАСС в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы, который сегодня заочно арестовал Лазареву*.

Телеведущая обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы или оправдание терроризма с использованием интернета). Дело было возбуждено после интервью, в котором она говорила об ударах украинских беспилотных летательных аппаратах по объектам в России. 13 июня сообщалось, что МВД России объявило Лазареву* в розыск.

* признана в РФ иноагентом