РКН: С 2020 года YouTube заблокировал свыше 200 российских каналов

С начала 2024 года видеохостинг YouTube заблокировал 83 российских канала. Всего с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Отмечается, что YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы артистов, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей.

При этом сервис не удалил более 61,3 тысячи запрещенных на территории России материалов. Речь идет о контенте, содержащем недостоверную информацию об СВО или пропаганду ЛГБТ*.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что YouTube, блокируя каналы российских СМИ, вынуждает страну строить свою инфраструктуру, надобность в услугах "зацензурированного видеохостинга" отпадет.

*Международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в РФ