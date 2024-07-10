США, Дания и Нидерланды решили передавать F-16 Украине эскадрильями

Власти Дании и Нидерландов уже направляют Украине обещанные истребители F-16, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в рамках саммита НАТО.

"Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом", — цитирует РИА Новости Блинкена.

Западные страны планируют предоставить Украине целые эскадрильи истребителей F-16, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании. Коалиция будет помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.

Ранее сообщалось, что Норвегия решила передать Украине шесть истребителей F-16. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.