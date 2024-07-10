Астраханский губернатор накануне профессионального праздника поздравил лучших почтовых работников

Отличившимся специалистам почтовой отрасли губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня российской почты.

Российская почта существует почти четыре века. Её сотрудники неоднократно принимали важные решения в жизни страны. Вокруг почтовых станций строились поселки и города.

В регионе действуют 245 отделений связи. Здесь трудятся более полутора тысяч человек: почтальоны, операторы, сортировщики, водители и другие специалисты.

По мнению Игоря Бабушкина, «Почта России» играет особую роль в жизни астраханцев и всей страны. Каждый год специалисты обрабатывают десятки миллионов письменной корреспонденции, доставляют посылки, пенсии и пособия.

«Мы уделяем особое внимание развитию почтовой инфраструктуры. За два года в Астраханской области построили и отремонтировали 26 отделений связи. Еще 13 планируем модернизировать в этом году», — сообщил губернатор.