Члены семей участников СВО в Астраханской области могут оформить карты поддержки «ЕДИНЫЕ»

В Астраханской области активно реализуется проект, направленный на поддержку для бойцов СВО и их семей — карта «ЕДИНЫЕ», по которой можно получить скидку при оплате товаров и услуг. Над выпуском карты и алгоритмом внедрения работали астраханский центр «ЕДИНЫЕ» и региональное движение «В поддержку женских инициатив», в которое входят активные женщины-предприниматели.

Проект позволяет объединить предпринимательское сообщество в благом деле оказания помощи защитникам.

Как сообщили в министерстве экономического развития региона, на сегодняшний день в Астраханской области скидки участникам специальной военной операции и членам их семей по карте «ЕДИНЫЕ» предоставляют комбинаты общественного питания, поставщики бытовых, образовательных, юридических и иных услуг.

Присоединиться к проекту могут все неравнодушные представители бизнес-сообщества региона. Для участия в проекте необходимо подписать соглашение о сотрудничестве с центром объединения гражданских инициатив «Единые».

Карта «ЕДИНЫЕ» разработана специально для участников СВО, мобилизованных и их семей с целью обеспечения ценовой доступности товаров и услуг первой необходимости от организаций-партнёров центра объединения гражданских инициатив «ЕДИНЫЕ».

Оформить карту «ЕДИНЫЕ», а также ознакомиться с адресами организаций-партнёров можно в штабе общественной поддержки «Единой России» в Астраханской области: улица Володарского 12/Ахматовская, 12. Контактные телефоны: +7 (8512) 30-60-98, +7 (8512) 30-60-99.