10 Июля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

По производству молока Новосибирская область вышла третье местов в стране

В прошлом году на территории Новосибирской области для производителей молока был расширен набор мер господдержки. А в 2024 году объемы государственной поддержки в этой отрасли животноводства в регионе составили более 2,5 млрд рублей – более 1,4 млрд уже доведено предприятиям, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов рассказал о перспективах развития молочного животноводства, а также об актуальных мерах государственной поддержки для данной отрасли АПК региона.

«Производство молока – не только стратегическая отрасль нашей экономики, молочное животноводство – еще и основа круглогодичной занятости селян, сохранения сельского уклада жизни и развития сельских территорий. В настоящее время наш регион занимает третье место в Российской Федерации по поголовью молочных коров по сельскохозяйственным товаропроизводителям, а по производству и реализации молока входит в десятку и занимает шестое место. В СФО и за Уралом по этим показателям Новосибирская область находится на первом месте», – сообщил Андрей Шинделов.

Рост валового производства молока в регионе несколько последних лет происходит за счет повышения продуктивности дойного стада. За полгода в регионе продуктивность молочных коров составила почти 3000 кг молока на одну корову, что на 49 кг (104%) выше уровня 2023 года.

Производство молока(2023)|Фото: Накануне.RU

Он подчеркнул, что Правительство Новосибирской области очень серьезно подходит к поддержке молочной отрасли. При этом в последние годы кардинально изменились условия предоставления средств господдержки на техническое переоснащение сельхозпроизводства. Также предприятия животноводческой отрасли могут воспользоваться целым рядом других мер поддержки, многие из которых были введены в региональное законодательство в последние два-три года.

(2024)|Фото: nso.ru

«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поставило задачи по наращиванию объемов молока и мяса, в рамках исполнения Указа президента Российской Федерации. В нашем регионе поставлена задача к концу 2024 году обеспечить увеличение производства молока – на 9%. В натуральном виде мы должны прибавлять по 9 000 тон молока в год. Задача будет достигнута за счет создания новых современных производств, за счет повышения эффективности действующих сельскохозяйственных предприятий, а также развития малых форм хозяйствования, увеличение численности семейных животноводческих ферм молочного направления», – отметил Андрей Шинделов.

Теги: производство молока, поддержка пак, сельское хозяйство, продуктивность дойного стада


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