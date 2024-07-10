Тысячи россиян выдвинулись в губернаторы, мэры и депутаты на осенних выборах

На губернаторских выборах в 21 регионе России выдвинуто 143 кандидата, таким образом формально в среднем на одно губернаторское кресло претендуют 6,8 человек.

Мэрами/главами администраций в областных центрах, республиках и краях хотят стать восемь кандидатов, об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Больше всего кандидатов в депутаты региональных заксобраний. Их выборы будут проходить всего в 13 регионах, но на них выдвинулись более 31,5 тыс. человек. Из них только 2,3 тыс. от политических партий.

Единый день голосования в этом году состоится 6,7 и 8 сентября – выборы снова будут многодневными.