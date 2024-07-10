Екатеринбуржцы снова пожаловались на автобусы "Форт-Транс": обслуживает один маршрут в ущерб другому

Жители Екатеринбурга жалуются на компанию "Форт-Транс", которая перевела один из своих автобусов на маршрут №44 для жителей Компрессорного, но увы, в ущерб маршруту №92, сообщает ЕАН со ссылкой на пассажиров.

Казалось бы, перевод одного из автобусов на другой маршрут не должен критично сказаться на пассажирах, однако вместо трех рейсов на маршруте №92 и без перевода работал всего один. Вместо 30 человек, в него впихивались по 40-45, включая садоводов с инвентарем и рассадой.

В комитете по транспорту администрации Екатеринбурга горожанам помочь не могут - автобусу больших размеров на конечной остановке на Палкинском торфянике просто не развернуться. Директор ООО "Форт-Транс" Алексей Елисеев ранее заявлял, что все четыре автобуса не могут курсировать на маршрутах из-за нехватки водителей.

"Выиграл тендер по нашему маршруту, чтобы нажиться, а теперь экономит, и на всех наплевать. Плевать, как мы ездить будем. В прокуратуру надо обращаться, не молчать и не терпеть", - пишут уральцы в местных чатах.

Напомним, что без маршрутки № 44 жители Компрессорного остались несколько дней назад из-за отпусков водителей. Людям обещали, что будет ездить шесть машин, контракт заключили на четыре, но по факту с прошлого года ездит только две маршрутки, и то не всегда. Сегодня пассажирам с Компрессорного один из диспетчеров заявил, что водитель заболел, а второй, что "заболела" машина и сейчас находится на ремонте.

Представители мэрии ранее пообещали принять необходимые меры, чтобы в ближайшее время увеличить число микроавтобусов, однако пока ситуация не меняется и даже ухудшается.