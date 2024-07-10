В Японии по подозрению в контрабанде гидроциклов в обход санкций арестован россиянин

В Японии арестован 38-летний россиянин, обвиняемый в незаконном экспорте в Россию гидроциклов в обход санкций, передает Kyodo.

Ранее гидроциклы были включены японскими властями в список запрещенных к экспорту в Россию товаров, поскольку они могут потенциально использоваться в военных целях.

По данным издания, арестованный Андрей Сова – гендиректор логистической компании Astrade Co. из Осаки. Это первое подобное задержание с момента ввода Японией санкций в отношении РФ.

Источник сообщил, что Сову подозревают в экспорте без декларирования из Японии в Пусан (Южная Корея) гидроциклов с дизельными двигателями и 18 подержанных мотоциклов с целью последующей отправки во Владивосток. Поставка осуществлялась в январе 2023 года.

Японские силовики предполагают, что россиянин знал об экспортных ограничениях и не имел разрешения на отправку судна в Россию от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Во время расследования выяснилось, что всего во время действия санкций компания могла осуществить около 40 таких поставок.