При крушении самолета в Татарстане погиб ребенок

Спасатели озвучили детали крушения в Татарстане самолета Cessna-172.

По данным республиканского управления МЧС, в 9.35 10 июля поступило сообщение о жесткой посадке в поле около поселка городского типа Камское Устье легкомоторного самолета. Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали возгорание. Пострадал один человек, погибли трое, в том числе один ребенок.

Telegram-канал "112" уточняет, что погибла почти вся семья из Нижнего Новгорода. Выжил только глава семейства. Самолетом управлял 41-летний Евгений Гущин. По словам клиентов компании воздушных прогулок, пилот регулярно доверял штурвал пассажирам и частенько сидел в мессенджере во время полета. В итоге он погиб в авиакатастрофе. Разрешения на вылет у пилота якобы не было. Погибла также 47-летняя Виктория Чеглакова и ее 11-летняя дочь. Глава семейства, Дмитрий, госпитализрован в крайне тяжелом состоянии. Проводится расследование причин аварии.