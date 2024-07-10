В Нижневартовске достроили больницу-долгострой

Окружная клиническая больница в Нижневартовске на 1100 коек получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Югры.

Площадь объекта — 110 тыс. кв. м. Сама больница состоит из нескольких корпусов, которые вводились в строй постепенно.



Инфекционный корпус работает с июня 2020 года, в первые месяцы здесь был расположен ковидный госпиталь, еще два блока главного корпуса введены в эксплуатацию в июне 2021 года. Реабилитационное отделение Нижневартовской окружной клинической больницы также работает в новом корпусе. Уже сегодня в введенных корпусах ежедневно обслуживаются от 250 до 300 пациентов.

Здание готово к эксплуатации. Введенный в строй блок А входит в состав главного корпуса и предназначен для стационарного лечения с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи. Корпус состоит из центрального стерилизационного отделения, приемного отделения терапии и хирургии, отделений эндоскопии, лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии, неотложной кардиологии на 64 коек, ожогового отделения с гнойной хирургией, отделения челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии на 64 койки, пульмонологического отделения на 64 койки, отделения нефрологии и эндокринологии на 68 коек, отделения реанимации и интенсивной терапии, операционных блоков.

В сданном блоке Б расположены стационар, диагностическое подразделение, отделение физических методов исследования (восстановительное лечение), хирургический блок офтальмологического отделения на две операционные, столовая. Стационар на 360 коек включает в себя отделения экстренной хирургии, кардиологии, гастроэнтерологическое отделение, отделение урологии, неврологическое и офтальмологическое отделения.



Одновременно с завершением строительных работ проведена работа по укомплектованию больницы медицинским оборудованием. При укомплектовании оборудованием акцент сделан на закупку самых высокотехнологичных медицинских аппаратов. В их числе - три современных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографа, 12 диализных аппаратов, 24 операционных, 70 аппаратов ИВЛ и другие.



Следующий этап — передача имущественного комплекса в оперативное управление больнице, получение медицинской лицензии для оказания услуг жителям.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 15 лет. Первоначальная документация готовилась еще в 2006 г., однако сроки запуска неоднократно откладывались из-за изменений технических регламентов. В 2017 г. работы временно остановились из-за споров вокруг подрядчиков. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В ситуацию вмешались депутаты разных уровней. Кроме того, помочь в достройке больницы даже просили премьер-министра. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук поручил строительному блоку Правительства автономного округа ввести здание больницы в строй к концу июля – на завершение работ было дано полтора месяца.