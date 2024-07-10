В Нижневартовске с детского сада в пользу двухлетней девочки, упавшей со стула, взыскали компенсацию

В Нижневартовске с детского сада "Светлячок" взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб. в пользу двухлетней девочки, упавшей со стула, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Инцидент произошел в октябре 2023 г. Ребенок получил травму, состояние дошкольницы оценивается как средней тяжести.

Прокурор города внес директору дошкольного образовательного учреждения представление об устранении нарушений закона. Защищая права ребенка, прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с детского сада компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с учреждения компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.