Из-за фестиваля Ironstar в Екатеринбурге изменятся маршруты транспорта

В день фестиваля Ironstar, который уже в эти выходные состоится в Екатеринбурге, городской транспорт будет ходить иначе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, фестиваль спорта пройдет в столице Урала в воскресенье, 14 июля. Из-за этого планируется изменение нескольких маршрутов общественного транспорта.

Так, с 5:00 до 12:30 14 июля меняется схема движения 13 автобусов, 2 троллейбусов и 9 трамваев. Полный список маршрутов, которых коснутся изменения, опубликован на официальном портале Екатеринбурга.

Напомним, также на некоторых городских улицах запретят продажу алкоголя из-за проведения триатлона Ironstar.