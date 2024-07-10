Калужскую семью Слепцовых-Стародубцевых поздравил губернатор с победой во Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Накануне в мастерской управления «Сенеж» объявили победителей первого Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», состоявшегося по инициативе президента России Владимира Путина.

Конкурс стал самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники в возрасте от 5 до 94 лет соревновались в выполнении интеллектуальных, спортивных и творческих заданий.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, в финале приняли участие 300 команд со всей страны. Семья Слепцовых-Стародубцевых из Тарусского района региона стала одной из 32-х семей, одержавших победу.

Всем победителям вручили сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий.

Команду Слепцовых-Стародубцевых из 9 человек – несколько поколений семьи, где самому старшему 80 лет, а самому младшему – 2 года, поздравил губернатор Владислав Шапша: «Благодарю Слепцовых-Стародубцевых за то, что создали такую крепкую, дружную, любящую семью и за возможность годиться вами на уровне всей России».

Министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов так прокомментировал это событие. «Их победа стала ярким примером сильной и дружной семьи, которая получила заслуженное признание. Рад отметить, что такие конкурсы способствуют поддержке и развитию семейных ценностей в нашем обществе», – отметил глава ведомства.