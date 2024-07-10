Развелись супруги Чекалины

В Москве развелись блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем.

По данным Mash, дети будут жить с мамой, но проводить половину времени с отцом. Пара подписала соответствующее соглашение.

Напомним, весной 2023 г. против Валерии Чекалиной и ее супруга завели два дела – об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. Блогер, по версии следствия, использовала схему дробления бизнеса, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год. Сумма неуплаченных Чекалиными налогов изначально оценивалась в 311 млн руб.