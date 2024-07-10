Стало известно, как террористы в ростовском СИЗО-1 получали "запрещенку" с воли

Стали известны подробности расследования нападения на ростовский СИЗО-1 заключенных-террористов.

Так, по данным Shot, после внутренней проверки, выявившей множество нарушений, был уволен начальник оперативного отдела изолятора Константин Горох. Также уволены и сотрудники отдела, который он возглавлял.

Кроме того, показания дает выживший террорист Даниил Камнев. В ходе допросов он назвал имя сотрудника СИЗО-1, который продавал ему и сообщникам ножи и заточки за 5 тыс. руб. Речь идет о 28-летнем начальнике дневной смены, сейчас в отношении него проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела по статье "Превышение должностных полномочий".

По данным Mash, 16 июня из камеры № 96 сбежали не шестеро заключенных, а семеро. Малик Гандалоев — единственный, кого в момент активной фазы бунта задержали конвоиры. Он сопротивлялся и ранил заточкой сотрудников. Гандалоев станет вторым обвиняемым по делу о теракте. Первый — Даниил Камнев, которого после ранения спасли врачи.

Ранее со своей должности без права восстановления во ФСИН уволили начальницу спецчасти Наталью Сидоренко.