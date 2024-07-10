Причиной смерти женщины в скандальном сургутском пансионате стало заболевание

Причиной смерти женщины, которую нашли в сургутском пансионате для пенсионеров "Долголетие", стало заболевание, сообщает "Муксун" со ссылкой на свои источники.

8 июля в пансионате было найдено тело женщины. От какого именно заболевания скончалась женщина - не уточняется.

Ранее информацию о жестоком обращении с пенсионерами опубликовали в соцсети "ВКонтакте". По словам очевидцев, постояльцев пансионата якобы не выпускают на улицу, двери закрывают на ключ, кричат на них. Сообщается, что пенсионеры плачут, просят воды, а одна из бабушек якобы даже выпрыгнула из окна первого этажа, чтобы выбраться на свободу.

Проверку начали в СКР и в прокуратуре.