Депутаты разбежались с планарного заседания Госдумы после одобрения важного законопроекта

Депутаты Госдумы разбежались с пленарного заседания после того, как был рассмотрен в третьем чтении законопроект о налоговой реформе. Хотя заседание формально длится до 15 часов мск, после полудня на своих креслах, судя по трансляции, находились далеко не все, на это обратили внимание "Ведомости".

Председатель Госдумы тоже отсутствовал – у него началась встреча с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, который прибыл с визитом в Россию.

Стоит отметить, что депутаты также отменили пленарное заседание, которое ранее стояло в расписании на четверг, 10 июля. Следующая неделя в Госдуме вообще "региональная", то есть заседаний не будет (народные избранники должны разъехаться по своим регионам и работать с избирателями).

В последнее время в Госдуме даже при принятии важных для правительства и администрации президента законов набирается голосов лишь слегка за 400 (при численности Думы в 450 депутатов). Напомним, депутата могут лишить мандата за систематическое отсутствие на рабочем месте.