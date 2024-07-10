Студентов из Туркмении в астраханских вузах обучаться будет еще больше

В настоящее время в учебных заведениях Астраханской области проходят обучение более 3 тысяч студентов из прикаспийских государств. 1700 из них — граждане Туркменистана. По итогам 2023-2024 учебного года их количество возросло на 600 человек, сообщили в министерстве внешних связей региона.

Вопросы подготовки специалистов для морского и речного транспорта Туркменистана на базе КИМРТ имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина обсуждались во время встречи руководителя учебного заведения Ольги Карташовой с консулом Туркменистана в Астрахани Гадамом Иламановым. В беседе принял участие министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков.

В рамках визита Ольга Карташова провела для туркменского дипломата экскурсию по кабинетам и лабораториям учебного корпуса факультета высшего образования, расположенного по улице Никольской. Руководитель КИМРТ рассказала о планах по строительству нового кампуса, тренажёрного центра, открытия филиала Волжского государственного университета водного транспорта в Дагестане.

«Наш институт является ведущим профильным учебным заведением на территории всего Каспийского бассейна. Диплом КИМРТ даёт право работать под любым флагом и в любой точке земного шара, — отметила директор вуза, — Для граждан прикаспийских стран, желающих получить образование в Астрахани, созданы комфортные условия для учёбы и отдыха».

Гадам Иламанов высоко оценил научно-образовательный потенциал КИМРТ, подчеркнув, что вопрос подготовки кадров для морского транспорта является приоритетной задачей для Туркменистана.

Стороны обсудили возможность расширения сотрудничества в сфере высшего и среднего образования, увеличения в Каспийском институте количества студентов из Туркменистана. В этих целях, в частности, была достигнута договорённость организовать в режиме видео-конференц-связи встречу с участием представителей Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана.

«Каспийский институт морского и речного транспорта обладает солидным потенциалом в подготовке высококлассных специалистов для морского и речного транспорта для прикаспийских стран, в том числе Туркменистана, и мы должны его использовать в полной мере», — подчеркнул министр внешних связей региона Владимир Головков.