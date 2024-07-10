Прибил ноги, избил битой и поджег. Гособвинение запросило 12 лет для уральца, пытавшего свою бывшую

Гособвинитель во время судебных прений запросил для жителя Екатеринбурга 12 лет лишения свободы за совершение пыток над своей бывшей девушкой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, гособвинитель представил суду доказательства, что 25 октября прошлого года уралец 1991 г.р. избил свою бывшую девушку, нанеся 10 ударов в область головы, затолкал в ее же автомобиль "Хонда Фит" и привез в гаражный бокс. Затем обвиняемый нанес не менее 10 ударов по телу девушки предметом, похожим на деревянную биту.

На этом издевательства не закончились. Екатеринбуржец снял с пострадавшей обувь, поставил стопы на деревянный брусок и прибил их. Затем он поднял девушку на ноги в полный рост и нанес не менее трех ударов в область туловища неустановленным предметом, похожим на молоток. После он связал руки и ноги пострадавшей буксировочным тросом, проволок по полу до выхода из гаража, где облил дизельным топливом и поджег. У девушки воспламенились лицо, голова, туловище и конечности.

Насмотревшись на страдания бывшей, обвиняемый потушил ее из огнетушителя и наконец решил завершить свой план убийства. Для этого он усадил девушку в ее автомобиль и поехал в направлении ЕКАД, однако врезался во встречный автомобиль, после чего скрылся с места ДТП.

Ранее в СКР Накануне.RU рассказывали, что аварию устроила сама девушка, чтобы хоть как-то помешать бывшему увезти ее в лес и убить. На помощь пришел другой водитель, который и вызвал "скорую". Обвиняемый же был задержан через некоторое время в ходе комплекса оперативных мероприятий. Ему предъявляют ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения).

Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.