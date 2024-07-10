В метро Екатеринбурга с осени вводят оплату проезда лицом

Оплата проезда в Екатеринбургском метрополитене по биометрии (то есть своим лицом) станет доступна уже осенью этого года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, в тестовом режиме систему запустят к октябрю на станции "Чкаловская". На остальных станциях такое оборудование появится до конца года. Чтобы оплатить проезд, будет достаточно посмотреть в специальную камеру. Изучив лицо пассажира, система пошлет сигнал банку, а тот автоматически перечислит деньги с личного счета клиента на счет метрополитена.

Однако для использования технологии горожанам надо будет зарегистрироваться в специальном приложении. Туда же уральцы смогут загрузить свои "Е-карты". Оплачивать проезд можно будет и по старинке – жетонами, картами или телефонами.

Напомним, также сегодня стало известно, что в Свердловской области льготников подключат к единой биометрической системе, которая позволит им покупать билеты в транспорте без предъявления паспорта.