Пугачевой может грозить до пяти лет

Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") сообщил о том, что может грозить певице Алле Пугачевой за дискредитацию армии.

Политик считает, что певице грозит до пяти лет лишения свободы, если в ее постах будет выявлена дискредитация Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью "Дума ТВ" сообщил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию артистки иностранным агентом. В марте сообщалось о проверке источников финансирования певицы и ее различных высказываний.