Минобороны: МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского патрульного самолета

Истребитель -31 поднимался для сопровождения норвежского патрульного самолета P-8A "Посейдон", приближавшегося к границе России в акватории Баренцева моря, сообщило Минобороны РФ.

Инцидент произошел 10 июля. В ведомстве подчеркнули, что нарушения границы не допущено. При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот, после чего МиГ благополучно вернулся на аэродром базирования.

P-8A Poseidon — патрульный противолодочный самолёт нового поколения, созданный на базе пассажирского лайнера Boeing 737–800. Предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки, участия в противокорабельных и спасательных операциях.