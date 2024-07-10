10 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Лучшие рыбаки Володарского района получили губернаторские награды

В преддверии Дня рыбака в администрации Володарского района Астраханской области состоялась церемония награждения отличившихся работников рыбопромышленной отрасли.

В Астраханской области с промыслом связаны судьбы многих поколений рыбаков, которые не только обеспечивают продовольственную безопасность, но и прославляют свой регион.

Игорь Бабушкин отметил, что Володарский район является одной из основных рыбодобывающих территорий.

«Всего в Астраханской области более 50 рыбодобывающих организаций и почти 170 предприятий, которые занимаются товарной аквакультурой. Треть из них – разводят поголовье осетровых. За 6 месяцев объёмы выращенной в садках аквакультуры выросли на 14% по сравнению с прошлым годом и составили 16 тыс. тонн», – сообщил глава Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин обозначил перспективы развития отрасли, подчеркнув необходимость возобновления работы по выкосу растительности в реках, выпуску растительноядных видов рыб, а также по передаче опыта и традиций отечественного рыболовства новым поколениям рыбаков.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Губернатор отметил рыбодобывающие организации, которые регулярно оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО.

Теги: игорь бабушкин, рыбопромышленная отрасль, день рыбака, аквакультура


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