Лучшие рыбаки Володарского района получили губернаторские награды

В преддверии Дня рыбака в администрации Володарского района Астраханской области состоялась церемония награждения отличившихся работников рыбопромышленной отрасли.

В Астраханской области с промыслом связаны судьбы многих поколений рыбаков, которые не только обеспечивают продовольственную безопасность, но и прославляют свой регион.

Игорь Бабушкин отметил, что Володарский район является одной из основных рыбодобывающих территорий.

«Всего в Астраханской области более 50 рыбодобывающих организаций и почти 170 предприятий, которые занимаются товарной аквакультурой. Треть из них – разводят поголовье осетровых. За 6 месяцев объёмы выращенной в садках аквакультуры выросли на 14% по сравнению с прошлым годом и составили 16 тыс. тонн», – сообщил глава Астраханской области.

Игорь Бабушкин обозначил перспективы развития отрасли, подчеркнув необходимость возобновления работы по выкосу растительности в реках, выпуску растительноядных видов рыб, а также по передаче опыта и традиций отечественного рыболовства новым поколениям рыбаков.

Губернатор отметил рыбодобывающие организации, которые регулярно оказывают гуманитарную помощь бойцам СВО.