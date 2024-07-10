10 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Производство аквакультуры в Астраханской области за 1 полугодие этого года выросло на 14%

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей поездки в Володарский район провёл совещание по развитию рыбной промышленности региона. Обсудили состояние и проблемные вопросы рыбохозяйственного комплекса.

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев доложил, что в 2024 году право ловить рыбу в промышленных масштабах на территории региона имеют 53 организации. Основными рыбодобывающими районами традиционно являются Володарский, Камызякский, Икрянинский и Лиманский.

По оперативным данным на 30 июня текущего года общий вылов водных биоресурсов составил 19,1 тысячи тонн из 53 тысяч тонн, которые разрешено поймать в 2024 году.

Товарной аквакультурой в регионе занимаются около 170 предприятий, в том числе 57 хозяйств специализируются на выращивании товарных осетровых. За первое полугодие 2024 года объем выращенных объектов товарной аквакультуры вырос на 14% и составил почти 16 тысяч тонн, из них 2,1 тысячи тонн осетровых видов. Производство пищевой икры осетровых рыб в первом полугодии составило 16,5 тонны.

В числе проблем министр сельского хозяйства указал на череду маловодных лет. Вопрос увеличения попуска паводковых вод при участии губернатора решается на федеральном уровне в ручном режиме. Однако есть ещё проблема разрастания в авандельте водорослей, которые необходимо выкашивать. Этой работой рыбодобытчики последние годы почти не занимаются.

стерлядь, рыба(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

"Вопрос расчистки рек от сорной растительности необходимо решить оперативно. Прошу на ближайшем заседании территориального рыбохозяйственного совета рассмотреть, какая работа проделана всеми рыбодобывающими предприятиям области для очистки водоемов, и в конце года доложить о результатах по каждому предприятию", – дал поручение Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Председатель ассоциации рыбохозяйственных предприятий Астраханской области Борис Дрыгин сделал акцент на проблемных вопросах в отрасли. В них в том числе вошли: отмена границ охранных морских поясов каналов–рыбоходов , которые по результатам научных исследований уже неактуальны; расширение перечня зимовальных ям и уточнение их границ.

Глава региона поручил областному минсельхозу отработать заявленные вопросы с федеральными ведомствами.

(2024)|Фото: astrobl.ru

"Если морские охранные пояса уже неактуальны и создают помеху рыбопромысловым предприятиям, нужно подготовить обращение в Росрыболовство об отмене границ охранных зон. А кроме этого, попросим уточнить местонахождение зимовальных ям на территории области и внести изменения в действующий перечень",– указал губернатор Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, вылов водных биоресурсов, рыбохозяйственный совет, товарная аквакультура


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