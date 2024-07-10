Свердловских льготников подключат к единой биометрической системе

В Свердловской области льготников подключат к единой биометрической системе, которая позволит им приобретать билеты в транспорте без предъявления паспорта. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Речь идет о расширении функционала единой социальной карты "Уралочка". В настоящее время действует мобильное приложение проекта и ведется работа над виртуализацией карты. Планируется, что это поможет упростить и ускорить процедуру ее оформления.

"В 2025 году запланировано внедрение системы биометрических данных, которая позволит продавать льготные билеты только с помощью единой социальной карты, без документа, удостоверяющего личность", - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин.

Напомним, недавний опрос показал, что только треть жителей Екатеринбурга согласились бы сдать свои биометрические данные.