Осужденный экс-схиигумен Сергий обратился к президенту Путину за помилованием

Бывший схиигумен Сергий (Романов), осужденный в январе 2023 года, обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помиловать. Основатель Среднеуральского женского монастыря извинился перед всеми, кого мог оскорбить, заявил, что обращен к Богу и даже помогает участникам СВО.

Сегодня в интернете появились скрины обращения к президенту от лица Романова. Адвокат последнего Павел Бабиков подтвердил "Ъ" информацию об обращении и добавил, что это полностью решение осужденного. В нем тот указал свои характеристики и рассказал свою биографию.

Экс-схиигумен просит президента "скостить" оставшиеся два года, которые он должен провести в колонии, отмечая, что образ его жизни - это путь покаяния к смирению через самоукорение. Свое благочестие он подтверждает словами о прихожанах Среднеуральского женского монастыря, каждый из которых сейчас якобы ведет добропорядочный образ жизни. Романов также отметил, что всячески пытается оказывать помощь участникам СВО, прося всех, кого знает, поддерживать бойцов.

Напомним, 27 января в Бабушкинском районном суде Москвы огласили приговор по делу Сергия и его помощника Всеволода Могучева. Им вменялась статья 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". В итоге обоих признали виновными.

В феврале решение было обжаловано. Адвокатами Сергия было заявлено ходатайство о проведении комплексной экспертизы с привлечением религиоведа. Однако в этом им было отказано. В прошлом месяце Московский городской суд все же сократил сроки пребывания заключенным.

За время судебных разбирательств, Среднеуральскому женскому монастырю дали новое название.