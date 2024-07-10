Путин не исключает возможность проведения переговоров до конца года – El Pais

Евросоюз с беспокойством воспринял визиты Виктора Орбана в Москву и в Пекин, которые премьер-министр Венгрии называет своей "мирной миссией". Руководство ЕС вынудило Орбана, который, кроме прочего, теперь еще и председательствует на полгода в Совете Евросоюза, писать отчеты о своих переговорах с лидерами России, Китая, Украины и соображениями на счет ситуации.

По данным испанского издания El Pais, Орбан направил президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю по меньшей мере два конфиденциальных доклада. В них, якобы, говорится, что Владимир Путин и Си Цзиньпин считают возможным проведения до конца текущего года новых мирных переговоров, хотя официально и в Москве, и в Киеве отрицают готовность к переговорам без условий.

Также Орбан сообщает, что Москва ждет выборов в США, полагая, что в случае победы Трампа у нее будут более выгодные переговорные позиции (хотя Трамп, опять же, официально, называет условия для переговоров, выдвинутые Путиным, неприемлемыми).