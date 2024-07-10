Экспозиция трофейной техники НАТО в Челябинске бьет рекорды посещаемости

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил выставку трофейной техники НАТО, пораженной бойцами группировки войск «Центр» в ходе СВО на авдеевском и донецком направлениях.

Выставка трофейной техники НАТО, которая расположилась сейчас в Челябинске, проводится при поддержке полпреда Президента РФ в УрФО Владимира Якушева, руководства Центрального военного округа и партии «Единая Россия». Организаторы постарались подробно рассказать об истории представленных машин. Рядом с каждым экземпляром установлены таблички с техническими характеристиками, а по QR-коду можно увидеть и узнать, как была уничтожена техника.

«Благодаря мужеству наших ребят и силе нашего оружия вся эта техника была подбита и в итоге затрофеена, и находится у нас в Челябинске, в знаменитом Танкограде. Наш регион делает много для победы, и, скорее всего, некоторая техника была подбита в том числе из оружия, которое производится здесь, на Южном Урале, – подчеркнул Алексей Текслер. – На выставке наши южноуральцы, герои, ребята из 90-й танковой дивизии экскурсоводами работают, поэтому берет гордость – наша армия выполняет задачу. Та техника, которая здесь представлена, и хваленый Abrams и БТР, боевые машины пехоты, стрелковое оружие, что поставляют на Украину, наглядно показывает, что с этой техникой будет благодаря нашей армии и мужеству наших ребят».

Среди посетителей выставки в столице Южного Урала - организованные группы ветеранов и молодежи из городов и районов Челябинской области. Сегодня в числе гостей группы из Троицка, Чебаркуля, Нязепетровска, Копейска, ветераны Афганской и Чеченской войн, воспитанники кадетских классов МЧС России, юнармейцы, курсанты-штурманы, юные спортсмены, семьи участников спецоперации.

Всего за два дня передвижную выставку в Челябинске посетили уже более 23 тысяч жителей и гостей южноуральской столицы.

Помимо «легендарных» 14 машин противников из НАТОВского альянса, представлено также трофейное стрелковое вооружение, разведывательные и ударные беспилотники. Также участники СВО ежедневно на площадке проводят патриотические мероприятия: семинары, мастер-классы, организованные экскурсии.

«Основная задумка - донести до наших людей на мирной земле, с чем приходится сталкиваться военнослужащим. Это хваленая западная техника, которую наши бойцы успешно уничтожают», - сказал врио командующего ЦВО Дмитрий Глушенков.

Организаторы отмечают, что интерес к трофеям СВО в Челябинске выше, чем ранее в Свердловской области, где максимум в 9 тысяч посещений было отмечено в День России.

"Главное, что хотелось бы сказать после просмотра сегодняшней выставки: пусть жители и Челябинска, и других российских городов видят эту технику только на выставке", — отмечает руководитель депутатского объединения партии "Единая Россия" в Законодательном Собрании Челябинской области Денис Моисеев.

Отметим, что в Челябинске в организации экспозиции активно оказывали помощь региональные власти и губернатор лично.

"Дорогущая техника, сумасшедших денег стоит, но горит просто на ура. Ребята дронами-камикадзе спокойно ее сжигают и будут сжигать", — поделился впечатлениями заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

Бойцы СВО также стали и участниками, и посетителями экспозиции в Челябинске.

«Многие люди думают, что НАТО — это непобедимая сила. Для таких людей и надо это показывать. Ведь наши люди гораздо сильнее»,― уверен военнослужащий группировки «Центр» Центрального военного округа Вячеслав.

Напомним, передвижная экспозиция в Челябинске будет открыта для посетителей с 10.00 до 21.00 ежедневно у арены «Трактор» в Челябинске до 20 июля.