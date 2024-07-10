10 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Демократы в замешательстве из-за "проблемы Байдена"

После целого дня закрытых совещаний на Капитолийском холме демократы в Конгрессе, казалось, разрывались между тем, следует ли президенту Джо Байдену участвовать в выборах. Об этом пишет британская The Guardian.

Уже семь демократов в Конгрессе открыто призвали Байдена сняться с выборов. Еще десятки считают так же. При этом официально демократы поддерживают Байдена или хранят молчание. Но в кулуарах почти все выражают открытое беспокойство.

Как пишет издание Punchbowl со ссылкой на источники в партии, состоявшееся фракционное заседание членов Демократической партии США по "проблеме Байдена" было похоже на его политические похороны. В партии нет единого мнения, она расколота.

А The Financial Times сообщает, что в Демократической партии и у ее ключевых спонсоров растет отчаяние, так как усилия с целью убедить Байдена выйти из предвыборной гонки не увенчались успехом. Тот считает, что в полном порядке и сможет победить Дональда Трампа, но все видят, что это не так.

Репортер продемократического канала CNN Гарри Энтен заявил, что с Байденом демократы проиграют не только выборы президента, но и Конгресс (параллельно будет переизбираться треть парламента). Это показывают опросы.

Политолог Сергей Марков со ссылкой на WSJ пишет, что на общем собрании лидеров Демократической партии выяснилось: треть считает, что Байден может выиграть выборы и поддерживает его; треть - что Байден проиграет выборы и его надо сменить; треть - что он проиграет, но сменить его не удастся. В результате все в унынии, а Байден остается.

Тем временем накануне Трамп предложил Байдену еще одни дебаты, чтобы он смог доказать всем, что может стать президентом. Но только без модераторов. Первые Байден провалил.

Теги: сша, джо байден


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