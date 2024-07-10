Медведев: смена режима на Украине не станет концом СВО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев полагает, что даже если нынешний украинский режим сменится на умеренный, это не будет концом специальной военной операции (СВО).

"Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернётся к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба бандеровского квазигосударства. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли Русской", - написал Медведев в своем telegram-канале.

По мнению экс-президента, враги России никуда и после этого не денутся.

"Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества", - написал Медведев.