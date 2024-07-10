Госдума вводит штрафы за пьянство и превышение скорости на электросамокате

Госдума одобрила в первом чтении штрафы для водителей электросамокатов – поправки вносятся в Кодекс об административных нарушениях.

Спикер палаты Вячеслав Володин напомнил, что с 1 марта 2023 года водители электросамокатов обязаны соблюдать ПДД, но до сих пор ответственности за нарушения не было.

В первом чтении депутаты одобрили штрафы в размере 20-30 тыс. руб. за езду на электросамокате или велосипеде в пьяном виде. Превышение скорости будет караться штрафом в размере от 500 до 5 тыс. руб.

За причинение легкого вреда здоровью при ДТП нарушителя, управлявшего СИМ, оштрафуют на сумму 2-5 тыс. руб., вреда средней тяжести — от 10-15 тыс. рублей. Штрафовать будут и за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.