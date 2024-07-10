Ректора БФУ им. Канта отправили под арест по делу о растрате

В Калининграде суд отправил под стражу ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Александра Федорова по делу о присвоении более 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Ректор арестован до 8 сентября. Его адвокат просил суд о домашнем аресте.

Ранее в СК сообщили, что Федоров и его заместитель Елена Мялкина подозреваются в присвоении денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 подозреваемые "благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников" присвоили свыше 18 млн рублей.