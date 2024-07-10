Прикамский мэр обратился в полицию после обвинений в организации секс-вечеринок

Глава Осинского городского округа Прикамья Алексей Григорьев назвал клеветой сообщения об участии в свингер-вечеринках, которые он якобы организовывал вместе с супругой. Интервью чиновника опубликовал Mash.

Чиновник сообщил, что подал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ.

"Очень надеюсь, что наши надзорные органы выведут всех этих клеветников на чистую воду. <...> Я про эту группу знать не знаю, пусть полиция разбирается", - заявил Григорьев. Он сообщил, что "разговаривал сегодня со своими компьютерщиками", которые сообщили ему, что эти сообщения сделали мошенники на заказ.

"Единственное, что они выложили, и это правда, это где я с супругой ездил к теще в Александров и там искупался на озерах. Этим роликом я делился с друзьями, родственниками, знакомыми. Этот ролик в открытом доступе. Вот единственное, что правда - это вот этот ролик, на котором я купаюсь, открываю купальный сезон, приехав к любимой теще - все. Они качнули это видео, слепили, сфабриковали и каким-то образом к аккаунту, не знаю, и какой-то, видимо, второй аккаунт создали, как мне мои специалисты поясняют. Я в этих темах не разбираюсь", - сообщил Григорьев.

Напомним, пост с пикантными скриншотами в telegram-канале опубликовал покинувший Россию бывший депутат заксобрания Пермского края Илья Лисняк.

В своей публикации Лисняк выложил скриншоты переписки, якобы от лица Алексея Григорьева, в которых он благодарит участников "за кайф", "адреналин" и секс. Также к публикации скриншотов Лисняк приложил видеокружок, на котором, предположительно, снят мэр в своем рабочем кабинете. Однако видео без звука и говорит ли на нем мэр какие-то непристойности - неясно.

Отметим, что при этом самого экс-депутата Лисняка подозревают в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

Он покинул страну и был объявлен в международный розыск. Депутаты требовали признать бывшего коллегу иностранным агентом.