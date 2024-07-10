Суд помог беременной жительнице Каменска-Уральского, уволенной из-за кадровой чехарды

Свердловский областной суд доказал незаконность увольнения жительницы Каменска-Уральского, которую уволили после ошибки в каровом отделе. Компания только завершила судебный процесс с другим своим сотрудником по похожему инциденту, однако это не остановило руководство отказать беременной женщине в восстановлении должности. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Анастасия работала в МКУ "Управление ГО ЧС г. Каменска-Уральского" помощником оперативного дежурного специалиста по приему и обработке экстренных вызовов 1 категории. Первые кадровые перестановки начались в декабре прошлого года, когда коллегу девушки уволили по инициативе начальника. На образовавшуюся должность Анастасию и перевели, однако уже в январе 2024 года уволенный сотрудник через суд был восстановлен на прежнее место. Прежняя должность Анастасии была уже занята, из-за чего она оказалась "лишней" в компании и с ней расторгли трудовой договор.

Девушка сообщила руководству, что беременна, однако это не остановило работодателя. Уверенная, что ее права нарушены, свердловчанка обратилась в Синарский районный суд Каменска-Уральского с требованием восстановить ее в первоначальной должности, взыскать средний заработок за период вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Суд требования удовлетворил и, помимо восстановления на работу, постановил взыскать с компании 51 тыс. рублей заработка и 30 тыс. рублей компенсации морального вреда. Работодатель обжаловал решение в Свердловском областном суде, но безуспешно: восстановить сотрудницу все же пришлось.

"Судебная коллегия по гражданским делам исправила ошибки суда первой инстанции, пересчитав сумму возмещения за вынужденный прогул. В итоге Анастасия должна получить от работодателя 37 тыс. 778 рублей в счет вынужденного прогула с удержанием при выплате НДФЛ и 30 тыс. рублей компенсации морального вреда", - добавили в суде

На момент рассмотрения апелляционной жалобы Свердловским областным судом Анастасия была восстановлена на работе и находится в декретном отпуске. Работника, занимавшего ее должность, не уволили, а перевели на другую ставку.